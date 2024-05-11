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19:50, 11 мая 2024Спорт

Тренер объяснила опасность тренировок натощак

Фото: Anastase Maragos / Unsplash

Фитнес-тренер Елена Соболь объяснила опасность тренировок натощак. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Соболь заявила, что из-за недостатка углеводов у спортсмена может упасть уровень сахара в крови, что сразу отразится на тренировке и самочувствии атлета. Также усилится выработка гормона стресса — кортизола, который разрушает иммунитет и способствует набору лишнего веса.

Кроме того, эксперт перечислила категории людей, которым интенсивные тренировки натощак противопоказаны. К ним относятся беременные, люди с пониженным артериальным давлением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и эндокринными патологиями.

2 ноября психолог Джоанна Сильвер рассказала об опасности зависимости от тренировок. Специалист объяснила, что зависимость от фитнеса может свидетельствовать о развитии нервной анорексии.

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      Анастасия Борисова
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