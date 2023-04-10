Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:19, 10 апреля 2023Мир

В Кремле заявили о неспособности Франции быть посредником на Украине

Песков: Франция не может быть посредником на Украине из-за вовлеченности в конфликт

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Франция не может быть посредником на Украине из-за вовлеченности в конфликт. О неспособности Парижа помочь мирному урегулированию заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По мнению пресс-секретаря президента РФ, Париж не может претендовать на эту роль, поскольку фактически занимает сторону одного из участников конфликта. «Париж, кроме того, и косвенно и прямо вовлечен в этот конфликт на стороне Украины», — добавил он.

Ранее Песков заявил, что Россия не видит никаких перспектив для переговоров с Украиной в данный момент.

Ранее во время визита президента Франции Эммануэля Макрона председатель КНР Си Цзиньпин выступил за возобновление мирных переговоров по урегулированию конфликта. Он отметил, что Пекин готов к сотрудничеству с Парижем в этом вопросе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Семен Александров
Обсудить
Последние новости
Шойгу допустил «расширение рамок» совместной с Белоруссией группировки войск
Минобороны отчиталось об ударах по сотне артиллерийских подразделений ВСУ
Российские войска уничтожили более 120 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении
В США заявили об истощении запасов украинской ПВО к началу мая
Российские войска уничтожили до 40 бойцов ВСУ на одном направлении
Против мигрантов стали в пять раз чаще возбуждать дела по тяжким статьям
Российские космонавты выйдут в открытый космос в апреле
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Харьковом
Армия России уничтожила склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области
Минобороны заявило об уничтожении свыше 290 бойцов ВСУ на одном направлении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.