В Кремле заявили о неспособности Франции быть посредником на Украине

Песков: Франция не может быть посредником на Украине из-за вовлеченности в конфликт

Франция не может быть посредником на Украине из-за вовлеченности в конфликт. О неспособности Парижа помочь мирному урегулированию заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По мнению пресс-секретаря президента РФ, Париж не может претендовать на эту роль, поскольку фактически занимает сторону одного из участников конфликта. «Париж, кроме того, и косвенно и прямо вовлечен в этот конфликт на стороне Украины», — добавил он.

Ранее Песков заявил, что Россия не видит никаких перспектив для переговоров с Украиной в данный момент.

Ранее во время визита президента Франции Эммануэля Макрона председатель КНР Си Цзиньпин выступил за возобновление мирных переговоров по урегулированию конфликта. Он отметил, что Пекин готов к сотрудничеству с Парижем в этом вопросе.