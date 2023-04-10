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04:45, 10 апреля 2023Россия

Стало известно об отработке защиты северных границ России из-за расширения НАТО

Минобороны РФ: ПВО отрабатывают защиту северных границ из-за вступления Финляндии в НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Reuters

Российские войска противовоздушной обороны (ПВО) отрабатывают вопросы по защите границы на северо-западе России в связи с вступлением Финляндии в НАТО и подготовкой Швеции к присоединению к альянсу. Об этом сообщил командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Демин, пишет РИА Новости.

Он напомнил, что Финляндия вошла в состав блока, а Швеция готовится это сделать. «Отрабатываются вопросы по защите государственной границы на северо-западе страны в соответствии с возросшим уровнем угроз», — объяснил Демин.

МИД РФ заявил, что Хельсинки окончательно утратили самостоятельность и самоидентичность. Ранее стало известно о расширении НАТО — Финляндия официально стала членом альянса.

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Марина Совина
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