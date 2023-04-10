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08:41, 10 апреля 2023Россия

В российском регионе ввели режим повышенной готовности

Иркутский губернатор Кобзев заявил о введении в регионе режима повышенной готовности

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В Иркутской области из-за непогоды ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщил глава российского региона Игорь Кобзев в Telegram-канале.

«Порывами ветра локально было нарушено энергоснабжение в Усольском, Шелеховском, Иркутском районе, Ангарском городском округе и в нескольких округах Иркутска. Аварийные бригады направлены к местам отключений», — написал губернатор.

По его словам, в российском регионе наблюдается порывистый ветер до 26 метров в секунду и снег. Из-за сложных погодных условий на трассе «Байкал» было приостановлено движение грузового транспорта.

Ранее режим повышенной готовности объявляли в Благовещенске Амурской области. В городе повысился уровень грунтовых вод.

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Анастасия Шейкина
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