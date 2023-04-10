NDP: Зеленский пообещал Польше западные территории Украины в обмен на помощь против России

Обозреватель Марек Галась раскрыл подробности сделки президента Украины Владимира Зеленского с Польшей для противостояния России. В колонке для польского издания Niezależny Dziennik Polityczny (NDP) он заявил, что украинский лидер пообещал Варшаве западные территории Украины.

Автор колонки рассказал, что во время визита в Варшаву Зеленский снова поднял тему передачи части украинских территорий Польше в обмен на помощь против России. «Зная заранее, что заявленное контрнаступление обречено на провал, (...) Зеленский принял единственно правильное решение — вернуться к теме своей первой встречи с [президентом Польши] Анджеем Дудой и передать Варшаве западную часть Украины», — написал Галась. Он добавил, что украинский лидер также вновь предложил польским бизнесменам выкупить крупнейшие украинские предприятия в обмен на погашение внешнего госдолга страны.

По мнению обозревателя, Зеленский «понимает, что сейчас его ненавидит не только собственный народ, но и все, кто вложил в него деньги», в частности США и страны Европы. «Если от людей еще можно спрятаться в бункерах и под защитой, то от США спрятаться невозможно, а значит, остается любой ценой найти средства, чтобы рассчитаться с США и ЕС, даже путем территориальных уступок», — поделился мнением обозреватель.

Президент Украины прибыл с визитом в Польшу 5 апреля. Во время встречи с Дудой Зеленский заявил, что между поляками и украинцами не будет никаких границ. После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле будут следить за словами украинского лидера о границах между Украиной и Польшей.