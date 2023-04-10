Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:30, 10 апреля 2023Интернет и СМИ

В Польше рассказали о сделке Зеленского с Варшавой для противостояния России

NDP: Зеленский пообещал Польше западные территории Украины в обмен на помощь против России

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Обозреватель Марек Галась раскрыл подробности сделки президента Украины Владимира Зеленского с Польшей для противостояния России. В колонке для польского издания Niezależny Dziennik Polityczny (NDP) он заявил, что украинский лидер пообещал Варшаве западные территории Украины.

Автор колонки рассказал, что во время визита в Варшаву Зеленский снова поднял тему передачи части украинских территорий Польше в обмен на помощь против России. «Зная заранее, что заявленное контрнаступление обречено на провал, (...) Зеленский принял единственно правильное решение — вернуться к теме своей первой встречи с [президентом Польши] Анджеем Дудой и передать Варшаве западную часть Украины», — написал Галась. Он добавил, что украинский лидер также вновь предложил польским бизнесменам выкупить крупнейшие украинские предприятия в обмен на погашение внешнего госдолга страны.

Материалы по теме:
Украина просит у Запада истребители F-16. Смогут ли американские самолеты повлиять на ход спецоперации?
Украина просит у Запада истребители F-16.Смогут ли американские самолеты повлиять на ход спецоперации?
14 февраля 2023
«США чувствуют себя на Украине как дома» Зачем Джо Байден тайно приехал в Киев и как это изменит ситуацию на поле боя?
«США чувствуют себя на Украине как дома»Зачем Джо Байден тайно приехал в Киев и как это изменит ситуацию на поле боя?
22 февраля 2023

По мнению обозревателя, Зеленский «понимает, что сейчас его ненавидит не только собственный народ, но и все, кто вложил в него деньги», в частности США и страны Европы. «Если от людей еще можно спрятаться в бункерах и под защитой, то от США спрятаться невозможно, а значит, остается любой ценой найти средства, чтобы рассчитаться с США и ЕС, даже путем территориальных уступок», — поделился мнением обозреватель.

Президент Украины прибыл с визитом в Польшу 5 апреля. Во время встречи с Дудой Зеленский заявил, что между поляками и украинцами не будет никаких границ. После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле будут следить за словами украинского лидера о границах между Украиной и Польшей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
В Британии высказались об источнике утечки секретных документов США по Украине
«Оренбург» упустил победу над «Ростовом» в матче РПЛ
Пакистан заявил о желании импортировать российскую нефть с большой скидкой
В офисе Зеленского отреагировали на утечку секретных документов США по Украине
На Украине отправили в тюрьму призывавшего разделить страну львовянина
Дизайнер Вера Вонг поделилась неожиданным секретом молодости
Снимавшийся с Кадыровым пародист Зеленского пожаловался на угрозы убийством
ЦБ и Минфин попросили не связывать снижение курса рубля со сделкой Shell
На Украине заявили об ударе в спину от Польши
Российский губернатор высказался об обвиняемом в дискредитации армии хирурге
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.