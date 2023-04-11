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10:51, 11 апреля 2023Спорт

Бывший тренер «Локомотива» оценил отказ Дзюбы пожать руку Семаку

Бывший тренер «Локомотива» Гришин заявил, что у Артема Дзюбы что-то не так с головой

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Бывший тренер «Локомотива» Александр Гришин оценил поступок игрока железнодорожников Артема Дзюбы, который после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) отказался от рукопожатия с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Это настолько некрасивый и противный момент. Для меня Дзюба как человек закончился. Такого делать нельзя», — сказал Гришин. Он отметил, что полностью на стороне Семака в этой ситуации, и заявил, что у Дзюбы что-то не так с головой.

9 апреля «Зенит» одержал победу над «Локомотивом» со счетом 2:1 в матче 22-го тура чемпионата страны. После встречи Семак направился к Дзюбе, чтобы пожать руку, однако спортсмен никак на это не отреагировал. Позже футболист пояснил, что не пожал руку тренеру, потому что не видел его. Семак заявил, что не видит ничего страшного в этой ситуации.

34-летний Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля. С 2015 по 2022 год футболист выступал за «Зенит», в составе которого четыре раза стал чемпионом России.

Дарья Коршунова
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