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00:27, 10 апреля 2023Спорт

Семак отреагировал на отказ Дзюбы пожать ему руку после матча РПЛ

Семак заявил, что не видит ничего страшного в отказе Дзюбы пожать ему руку после матча РПЛ
Сергей Семак

Сергей Семак. Фото: Globallookpress.com

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на отказ игрока «Локомотива» Артема Дзюбы пожать ему руку после матча Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Чемпионат».

Семак заявил, что не видит ничего страшного в этой ситуации. «Это его абсолютно желание. Был бы не против, чтобы он три забил, а мы бы выиграли 4:3. Отношение у меня ко всем хорошее, а у каждого отношение ко мне свое», — отметил он.

9 апреля «Зенит» обыграл «Локомотив» со счетом 2:1 в матче 22-го тура чемпионата страны. После встречи Семак направился к Дзюбе, чтобы пожать руку, однако Дзюба никак на это не отреагировал и направился в сторону подтрибунного помещения. Футболист объяснил,что не пожал руку тренеру потому, что не видел его.

34-летний Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля. С 2015 по 2022 год футболист выступал за «Зенит», в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат России.

Дарья Коршунова
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