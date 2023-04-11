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09:05, 11 апреля 2023Наука и техника

Пользователи Samsung Galaxy S23 снова раскритиковали камеру смартфона

Пользователи Reddit заметили проблемы с камерой Samsung Galaxy S23

Фото: Samsung

Владельцы флагманов серии Samsung Galaxy S23 снова раскритиковали качество снимаемых на камеру фотографий. Об этом сообщает издание SamMobile.

Журналисты портала заметили публикацию на Reddit, в которой пользователи новых флагманов Samsung обратили внимание на проблемы с камерой устройств. Владельцы сообщили, что левая сторона кадра, снятого в ландшафтной ориентации, всегда немного размыта. По словам посетителей Reddit, подобные артефакты сильно мешают делать снимки документов на камеру телефона.

Исходная публикация собрала более двух тысяч лайков за неделю. Журналисты издания отметили, что описанные пользователями интернета проблемы замечены даже на тестовых фотографиях, снятыми авторами первых обзоров смартфонов Galaxy S23 — однако тогда никто не обратил на это внимание. Так, размытые участки обнаружили в обзоре Samsung Galaxy S23+ от портала GSM Arena.

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По словам некоторых обратившихся с неполадкой владельцев Samsung Galaxy S23, в сервисном центре компании приняли их устройства, однако заявили, что не считают данную особенность камеры проблемой. Другим сдавшим свои телефоны в СЦ пользователям специалисты пообещали провести диагностику и выполнить гарантийный ремонт.

В середине марта пользователи Reddit заявили, что камера флагмана Galaxy S23 Ultra на самом деле не может снимать качественные фотографии Луны, вместо этого генерируя ее изображение с помощью нейросетей. В компании отреагировали на жалобы, заметив, что камера смартфона действительно использует ИИ для создания ряда изображений.

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Андрей Ставицкий
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