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00:20, 11 апреля 2023Спорт

Тренер клуба РПЛ рассказал о недостающей в России чешской вещи

Чешский тренер «Оренбурга» Марцел Личка заявил, что ему не хватает хорошего пива в России

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Главный тренер клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» Марцел Личка рассказал о недостающей в России чешской вещи. Его слова приводит Sport24.

Специалист заявил, что ему не хватает хорошего пива за ужином, поэтому он не пьет его в России. По мнению чеха, российское пиво даже нельзя назвать пивом. Также он отметил, что его родной город Острава красивее Оренбурга.

Личка возглавил «Оренбург» в 2020 году. Под его руководством команда в этом сезоне вышла в РПЛ. Будучи тренером брестского «Динамо», он становился чемпионом Белоруссии.

В октябре 2022 года гандболистка словенского «Крима» и сборной России Дарья Дмитриева рассказала об особенностях жизни в Европе. Спортсменка заявила, что больше всего в Словении ей не хватает такой услуги, как недорогой маникюр.

Анастасия Борисова
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