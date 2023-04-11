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08:12, 11 апреля 2023Спорт

Малафеев пошутил над нежеланием Дзюбы пожать руку Семаку

Вячеслав Малафеев объяснил нежелание футболиста Дзюбы жать руку Семаку ухудшением зрения

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Бывший футболист сборной России Вячеслав Малафеев в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) объяснил нежелание нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбы пожать руку главному тренеру петербургского «Зенита» Сергею Семаку.

Спортсмен заявил, что не стоит винить Дзюбу. «С возрастом у всех, даже у футболистов, ухудшается зрение», — пошутил он.

9 апреля «Зенит» одержал победу над «Локомотивом» со счетом 2:1 в матче 22-го тура чемпионата страны. После встречи Семак направился к Дзюбе, чтобы пожать руку, однако спортсмен никак на это не отреагировал. Позже футболист пояснил, что не пожал руку тренеру, потому что не видел его. Семак заявил, что не видит ничего страшного в этой ситуации.

34-летний Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля. С 2015 по 2022 год футболист выступал за «Зенит», в составе которого четыре раза стал чемпионом России.

Анастасия Борисова
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