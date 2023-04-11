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14:43, 11 апреля 2023Мир

В Белом доме прокомментировали подлинность слитых документов

WP: в Белом доме продолжают изучать подлинность слитых документов Пентагона

Фото: Jim Young / Reuters

В Белом доме продолжают изучать подлинность слитых в сеть документов Пентагона. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на комментарий представителя администрации президента США.

«Мы все еще изучаем их, но они на первый взгляд кажутся реальными», — заявил источник издания.

Ранее в сети появилась новая партия слитых документов Пентагона, всего было опубликовано более ста файлов. Помимо Украины, в них говорится о вопросах американской национальной безопасности на Ближнем Востоке и в Китае.

Впервые об утечке секретных документов США стало известно 7 апреля. В слитых бумагах, датированных началом марта, содержалась информация о планах НАТО по укреплению украинской армии. Утверждалось, что распространением сведений якобы занимаются российские проправительственные Telegram-каналы.

Пресс-служба Пентагона доложила, что ведомству известно об упомянутых публикациях, и его представители уже их изучают. В Киеве слитые документы сочли фотошопом, а в Кремле инцидент назвали интересным.

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Глеб Бажуткин
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