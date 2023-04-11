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03:33, 11 апреля 2023Интернет и СМИ

В США назвали готовую порвать с Вашингтоном страну

Forbes: ОАЭ могут выпасть из геополитической орбиты США

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Объединенные арабские эмираты (ОАЭ) могут оказаться следующими в очереди на выпадение из геополитической орбиты США. Такое мнение высказал колумнист Forbes Кеннет Рапоза.

Он указал, что ситуация развивается по сценарию с Саудовской Аравией. Тогда в ходе визита президента США Джо Байдена в Эр-Рияд его «встретили прохладно, если даже не холодно». А позднее саудиты выбрали Китай в качестве посредника в их сближении с Ираном, отметил журналист.

Рапоза пояснил, что ОАЭ, как и Саудовская Аравия, ранее во многих отношениях брали пример с США, но сегодня Абу-Даби повернулся в сторону своих интересов. «И если это означает, что он должен не согласиться с США или даже порвать с ними по вопросам геополитического значения, то так тому и быть», — резюмировал он.

В ноябре 2022 года американская разведка уличила ОАЭ в попытке вмешаться во внешнюю политику США. По информации Washington Post, в секретном отчете подробно описываются попытки манипулировать политической системой Соединенных Штатов. В документе упоминаются законные и незаконные способы направить внешнюю политику США в необходимое Эмиратам русло. Ряд описанных в отчете операций похож на шпионаж, писала газета.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби раскритиковал решение президента ОА) Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна совершить визит в Россию для встречи с лидером страны Владимиром Путиным. При этом он не стал отвечать на вопрос, считает ли Вашингтон, что таким образом ОАЭ идут на сближение с Россией, а США при этом теряют своего очередного «традиционного союзника».

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Марина Совина
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