В РФС назвали ошибочным решающий пенальти в матче «Спартака» и «Динамо»

В ЭСК РФС назвали ошибочным пенальти в ворота «Динамо» в матче против «Спартака»

Экспертно‑судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) назвала ошибочным решающий пенальти в ворота «Динамо» в матче 22-го тура Российской премьер-лиши (РПЛ) против «Спартака». Об этом сообщает «Матч ТВ».

Член ЭСК РФС Николай Левников пояснил, что судья Сергей Иванов должен был показать желтую карточку форварду красно-белых Александру Соболеву за первое неспортивное поведение, а затем дать ему вторую за неадекватное поведение в отношении арбитра и удалить с поля. «Такое поведение неприемлемо на футбольном поле. Оно наносит ущерб имиджу игры и снижает очень сильно авторитет всего судейского сообщества», — добавил Левников.

8 апреля «Спартак» сыграл вничью с «Динамо». За минуту до конца основного времени при счете 3:2 в пользу сине-бело-голубых Соболев реализовал одиннадцатиметровый и помог «Спартаку» уйти от поражения. Пенальти заработал хавбек красно-белых Роман Зобнин, упав в штрафной после контакта.

После 22 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка. «Динамо» расположилось на шестой строчке с 36 баллами в активе.