Курс евро превысил 90 рублей, доллар выше 82 рублей

В ходе торгов на Московской бирже во вторник, 11 апреля, рубль вновь начал слабеть. Курс евро превысил 90 рублей, а доллар преодолел отметку в 82 рубля, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 12:05 мск евро торговался на уровне 90,2 рубля, доллар — 82,41 рубля.

Российская валюта начала терять позиции в прошлый понедельник. До минимума — ниже 83 рублей за доллар и 91 рубля за евро — она упала в первую половину пятницы, 7 апреля, после чего начался резкий рост, позволивший отыграть половину потерь за неделю.

Эксперты расходятся в оценках причин такого поведения рубля. Неопределенности добавляет и тот факт, что оно совпало по времени с резким ростом цен на нефть, что связано с объявлением рядом стран ОПЕК о дополнительном сокращении добычи.

В Центробанке отрицают дополнительную продажу валюты в пятницу, хотя с 13:00 объем валютных торгов практически удвоился, что позволило рублю отступить от минимумов. Представители регулятора и Минфина также опровергают популярную версию о том, что на курс повлияло разрешение нефтегазовой корпорации Shell продать свои активы и вывести более миллиарда долларов из страны.

В ЦБ объясняют ситуацию «проседанием» экспортной выручки в начале года и надеются на исправление ситуации. По оценке представителей регулятора в настоящее время можно говорить о низшей точке падения нефтегазовых доходов, что непосредственно влияет на рубль.