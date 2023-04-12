В граничащем с Украиной российском регионе отменили мероприятия на 9 Мая

В Херсонской области отменили массовые мероприятия в День Победы

Массовые мероприятия в День Победы отменили в Херсонской области. Об этом в среду, 12 апреля, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо, чьи слова приводит Telegram-канал «Таврия. Новости Херсонской области».

«В этом году, учитывая то, что мы находимся в условиях военного положения, массовые мероприятия не будут проводиться в целях дополнительной безопасности. Но я уверен, что люди все равно пойдут к памятным местам, пойдут по зову сердца», — пояснил политик.

Ранее губернатор другого граничащего с Украиной российского региона — Курской области — Роман Старовойт заявил об отмене парада Победы на 9 Мая в Курске, объяснив такие меры соображениями безопасности. Аналогичное решение приняли в Белгородской области. Там глава региона Вячеслав Гладков отметил, что это нужно для того, чтобы «не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода».

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решения об отмене парада в регионах являются прерогативой губернаторов. По его словам, идет активная подготовка к проведению главного парада в Москве на Красной площади.