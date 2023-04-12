Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:49, 12 апреля 2023Россия

В граничащем с Украиной российском регионе отменили мероприятия на 9 Мая

В Херсонской области отменили массовые мероприятия в День Победы

Фото: РИА Новости

Массовые мероприятия в День Победы отменили в Херсонской области. Об этом в среду, 12 апреля, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо, чьи слова приводит Telegram-канал «Таврия. Новости Херсонской области».

«В этом году, учитывая то, что мы находимся в условиях военного положения, массовые мероприятия не будут проводиться в целях дополнительной безопасности. Но я уверен, что люди все равно пойдут к памятным местам, пойдут по зову сердца», — пояснил политик.

Ранее губернатор другого граничащего с Украиной российского региона — Курской областиРоман Старовойт заявил об отмене парада Победы на 9 Мая в Курске, объяснив такие меры соображениями безопасности. Аналогичное решение приняли в Белгородской области. Там глава региона Вячеслав Гладков отметил, что это нужно для того, чтобы «не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода».

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решения об отмене парада в регионах являются прерогативой губернаторов. По его словам, идет активная подготовка к проведению главного парада в Москве на Красной площади.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Российский истребитель перехватил самолет ВМС Германии у границ
В Госдуме оценили идею разблокировки Twitter
Два футболиста «Баварии» подрались в раздевалке после поражения в Лиге чемпионов
Польша разместит у себя производство боеприпасов для американских танков Abrams
Украина попросила Испанию о поставках зенитных систем
ЦСКА стал вторым финалистом Кубка Гагарина
МИД России рекомендовал россиянам быть осторожными при планировании путешествий
В ЛНР оценили необходимость отмены комендантского часа
Бывшего замначальника Московской таможни посадили на пять лет за взятку
Захарова прокомментировала призывы США к своим гражданам покинуть Россию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.