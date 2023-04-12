В России отреагировали на планы Армении участвовать в учениях США

Депутат Белик: США втягивают Армению в учения, чтобы усилить напряженность

США втягивают дружественную России Армению в военные учения на территории Европы, чтобы усилить напряженность в отношениях с Москвой. Так на планы Еревана участвовать в маневрах в разговоре с «Лентой.ру» отреагировал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«С определенной периодичностью происходят события, которые срежиссированы Западом и направлены на то, чтобы спровоцировать Россию на ту или иную реакцию или бросить тень на сотрудничество нашей страны с другими странами», — сказал депутат.

В числе методов Вашингтона — создание для России напряженности путем приглашения, а чаще — втягивания в свои инициативы сотрудничающих с Россией стран Дмитрий Белик депутат Госдумы

По его словам, Москва не может влиять на решения Еревана, однако вправе запросить разъяснения.

«Армения — суверенное государство, которое вольно принимать решения об участии в том, что укладывается в международное законодательство, и запретить ей это не получится. При этом закономерно, что наша страна запросила разъяснения по поводу участия Армении в учениях НАТО. Россия реагирует, ставя во главу угла наши национальные интересы, и, получив разъяснения по данному вопросу, будет делать соответствующие выводы», — заключил Белик.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Россия попросила Армению официально разъяснить участие в учениях США в Европе. По ее словам, после этого Москва определится с реакцией по этому вопросу. Она добавила, что отказ Еревана от маневров Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на своей территории вызывает сожаление и не способствует повышению региональной безопасности.

6 апреля заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх объявила, что США проведут учения Defender 23 в Европе совместно с 25 странами. В них примут участие около 9 тысяч американских военных и 17 тысяч военнослужащих стран-партнеров Вашингтона. В списке участников есть Армения.

10 января премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна не будет проводить учения ОДКБ на своей территории в 2023 году. Он назвал маневры «в сложившейся ситуации» нецелесообразными.