Стали известны подробности следующего поединка Бетербиева

Промоутер Хирн выразил надежду на то, что бой Бетербиева и Смита состоится до конца июля

Стали известны подробности следующего поединка российского боксера Артура Бетербиева. Об этом Boxing Scene сообщил промоутер Эдди Хирн.

«Очевидно, мы хотели бы провести этот бой в Ливерпуле. Также есть интерес к Ближнему Востоку. Надеюсь, поединок состоится до конца июля», — заявил Хирн. Он добавил, что переговоры об организации встречи Бетербиева с британцем Каллумом Смитом были продлены. На данный момент команды боксеров ожидают заключения сделки.

29 января Бетербиев одержал победу над британцем Энтони Ярдом техническим нокаутом в восьмом раунде. Он защитил три титула чемпиона мира в полутяжелой весовой категории: по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO).

Всего в карьере 38-летний россиянин одержал 19 побед и не потерпел ни одного поражения. В активе 32-летнего Смита 29 выигранных поединков и одно поражение.