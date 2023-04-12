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00:56, 12 апреля 2023Спорт

Стали известны подробности следующего поединка Бетербиева

Промоутер Хирн выразил надежду на то, что бой Бетербиева и Смита состоится до конца июля
Артур Бетербиев

Артур Бетербиев. Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Стали известны подробности следующего поединка российского боксера Артура Бетербиева. Об этом Boxing Scene сообщил промоутер Эдди Хирн.

«Очевидно, мы хотели бы провести этот бой в Ливерпуле. Также есть интерес к Ближнему Востоку. Надеюсь, поединок состоится до конца июля», — заявил Хирн. Он добавил, что переговоры об организации встречи Бетербиева с британцем Каллумом Смитом были продлены. На данный момент команды боксеров ожидают заключения сделки.

29 января Бетербиев одержал победу над британцем Энтони Ярдом техническим нокаутом в восьмом раунде. Он защитил три титула чемпиона мира в полутяжелой весовой категории: по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO).

Всего в карьере 38-летний россиянин одержал 19 побед и не потерпел ни одного поражения. В активе 32-летнего Смита 29 выигранных поединков и одно поражение.

Андрей Стрельцов
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