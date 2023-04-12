К осужденной в Белоруссии россиянке Сапеге допустят сотрудника консульства

Минск согласовал визит сотрудника консульства к осужденной в Белоруссии россиянке Сапеге

К россиянке Софье Сапеге, приговоренной в Белоруссии к шести годам лишения свободы, допустят консульского сотрудника. Об этом РИА Новости сообщили в российском МИД.

Белорусская сторона согласовала визит сотрудника в исправительную колонию в Гомельской области, где сейчас находится Сапега. В ведомстве уточнили, что российское посольство в Минске «самым внимательным образом следит за судьбой Сапеги», в том числе оказывает необходимые консульские услуги.

Также в МИД ответили на запрос от Сапеги и ее родственников о переводе для отбывания наказания в Россию. Ведомство переадресовало вопрос к представителям Министерства юстиции России, так как это проблематика не внешнеполитического ведомства.

Софья Сапега была задержана 23 мая 2021 года вместе с бывшим главредом оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Самолет, на котором они летели в Вильнюс, экстренно приземлился в Минске, оба были задержаны оперативной группой Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии. 6 мая 2022 года Гродненский областной суд Белоруссии приговорил Сапегу к шести годам колонии общего режима. Россиянка просила президента Белоруссии Александра Лукашенко помиловать ее.