Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне СВО на 12 апреля

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на 12 апреля. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

За минувшие сутки отряды «Вагнер» овладели тремя городскими кварталами в Артемовске — там действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) на флангах сковывали подразделения российских Воздушно-десантных войск (ВДВ). На краснолиманском направлении Украина потеряла более 80 военнослужащих, на южнодонецком и запорожском направлениях — до 180 бойцов, на донецком — более 245, на купянском — свыше 30, на херсонском — до 50.

В Донецкой народной республике (ДНР) была пресечена деятельность двух диверсионных групп ВСУ, на купянском направлении — трех таких групп. В Донбассе Воздушно-космические силы (ВКС) России сбили украинский самолет Су-24 в ДНР.

Российским войскам с момента начала проведения спецоперации удалось уничтожить 407 самолетов, 228 вертолетов, 3741 беспилотный летательный аппарат, 415 зенитных ракетных комплексов, 8647 танков и других боевых бронированных машин. Кроме того, ликвидировано 9483 единицы специальной военной автомобильной техники.