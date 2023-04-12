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09:23, 12 апреля 2023Россия

Трое детей пострадали в ДТП на трассе в российском регионе

РЕН ТВ: трое детей пострадали в ДТП на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Трое детей пострадали в ДТП на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области. Об этом в среду, 12 апреля, сообщил РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник телеканала отметил, что все произошло в районе российского поселка Большое поле. Сотрудники Госавтоинспекции и медики направились к месту ДТП. Другие обстоятельства случившегося сейчас выясняются.

По сведениям телеканала 78.ru, в ДТП на трассе в Ленобласти также пострадала женщина.

9 апреля сообщалось, что в Саратовской области пятеро детей и трое взрослых пострадали в аварии при столкновении легковушки с пожарной машиной. Тогда трех детей в возрасте полугода, шести и восьми лет доставили в больницу в состоянии средней тяжести. У них диагностировали черепно-мозговые травмы и сотрясение мозга.

Еще два ребенка 2,5 и 9 лет были осмотрены на месте, госпитализация им не потребовалась.

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Анна Щербакова
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