Матвиенко прокомментировала закон об онлайн-повестках

Матвиенко: онлайн-повестки вызвали бурю комментариев в интернете, нужно было объяснить

Закон об онлайн-повестках вызвал множество комментариев в интернете. Это является ошибкой законодателей, так как они не объяснили проект доступно, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Об этом она заявила в эфире телеканала «Вместе-РФ».

По ее словам, она внимательно изучила комментарии в сети. Среди них, отметила председатель Совфеда, попадались «нездоровые ажиотажные высказывания».

Накануне Госдума приняла закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных и вводит электронные повестки. Согласно нововведениям, электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на «Госуслугах».

Глава комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Картаполов заявил, что электронные оповещения призывников будут иметь такую же юридическую силу, как и традиционные повестки из военкоматов. Он добавил, что новые правила получения повесток коснутся не только срочников, но и всех военнообязанных россиян.