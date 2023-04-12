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13:32, 12 апреля 2023Бывший СССР

В Кремле призвали проверить кадры с обезглавливанием военного

Песков заявил, что кадры с обезглавливанием военнослужащего необходимо проверить

Фото: Алексей Никольский / Reuters

В Кремле призвали проверить кадры с обезглавливанием военнослужащего. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Сначала нужно проверить достоверность этих ужасных кадров. Безусловно, это ужасные кадры», — заявил Песков.

После проверки на достоверность, отметил пресс-секретарь, также необходимо узнать, где это произошло и с кем.

Ранее в сети появились кадры, на которых неизвестные военные обезглавливают других военнослужащих. По версии украинских СМИ, жертвами стали бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее вернувшийся из украинского плена доброволец из Донецкой народной республики (ДНР) военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) из полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) рассказал о пытках со стороны украинских военнослужащих. По его словам, они делали это тем же методом, что и ЦРУ в секретных тюрьмах — водой.

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Алевтина Запольская
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