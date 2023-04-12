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10:57, 12 апреля 2023Силовые структуры

Гражданин Таджикистана нашел любовника жены в России и изнасиловал его шваброй

Гражданин Таджикистана нашел любовника жены в Казани, похитил его и изнасиловал шваброй

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Ревнивый гражданин Таджикистана нашел любовника своей жены в России, вместе с подельниками приехал к нему в Казань и изнасиловал. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash

Иностранец насильно вывез мужчину на съемную квартиру, где сначала сам надругался над ним, а затем сделал это с помощью швабры. Происходящее он снимал на видео. После издевательств похититель потребовал 10 тысяч долларов за то, чтобы запись не попала в сеть.

Вскоре уроженца Таджикистана задержали. В отношении него возбудили дело по статьям о насильственных действиях сексуального характера, похищении и вымогательстве.

Ранее сообщалось, что в Петербурге двое парней изнасиловали мужчину дубинкой, а их подруга сняла все на видео.

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Владимир Шарапов
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