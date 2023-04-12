Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:05, 12 апреля 2023Наука и техника

Главный конструктор оценил расходы на Российскую орбитальную станцию

Главный конструктор Кожевников: РОС будет стоить дешевле ста спутников ДЗЗ

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Российская орбитальная станция (РОС) будет стоить дешевле ста спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). С такой оценкой в интервью «Российской газете» выступил заместитель генерального конструктора ракетно-космической корпорации «Энергия», главный конструктор РОС Владимир Кожевников.

«Во-первых, станция будет стоить гораздо дешевле, чем сто аппаратов ДЗЗ. А главное: станция — не просто большой спутник зондирования Земли. Станция — совокупность разнообразной целевой аппаратуры и задач», — сказал конструктор.

По его словам, некоторое время РОС будет функционировать одновременно с Международной космической станцией.

Материалы по теме:
Истинный РОСС. Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
Истинный РОСС.Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
1 июня 2021
Дальше сами. Россия решила выйти из проекта МКС. Какое будущее ждет российскую космонавтику?
Дальше сами.Россия решила выйти из проекта МКС. Какое будущее ждет российскую космонавтику?
27 июля 2022

Кожевников добавил, что работы по созданию Российской орбитальной станции начнутся в 2024-м после того, как летом 2023-го завершится подготовка ее эскизного проекта. «Рассматривается срок запуска первого модуля в 2027 году, а завершение развертывания РОС — в 2032-м», — сказал конструктор.

В феврале Кожевников сообщил, что РОС получит защиту от космического мусора и метеороидов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Утечка документов Пентагона раскрыла данные о спецназе стран НАТО на Украине
Четыре человека погибли при столкновении пикапа с «Уралом» на российской трассе
Дефицит фолиевой кислоты связали с развитием редкого заболевания
Блинкен обсудил с Кулебой весеннее контрнаступление вместо летнего
Названы самые отталкивающие сексуальные фетиши
Водитель КамАЗа устроил погоню в центре российского города и попал на видео
Гражданин Таджикистана нашел любовника жены в России и изнасиловал его шваброй
Деревянко рассказал о полученном за сутенерство условном сроке в 90-х
На Украине заявили о планах Канады передать Киеву российские активы
Бывший полицейский решил судиться с МВД из-за заниженных выплат по инвалидности
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.