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18:04, 12 апреля 2023Путешествия

Россиянам раскрыли страны Европы с быстрым оформлением шенгена

АТОР: россияне могут успеть оформить шенген в Венгрию и Грецию до майских праздников

Фото: Janis Laizans / Reuters

Российские туристы могут успеть получить шенгенскую визу в Венгрию и Грецию до майских праздников. Страны Европы с быстрым оформлением шенгена раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным специалистов, у россиян все еще есть возможность оформить визы в эти два европейских государства до конца апреля при условии быстрой сдачи биометрии в визовых центрах. Так, в Ambotis Holidays подчеркнули, что процесс получения греческого шенгена занимает примерно пять дней.

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При этом несколько ниже шансы при обращении в визовые центры Испании и Италии. «В теории можно попробовать получить визу в Италию и Испанию, но в этих случаях не исключены задержки», — подчеркнули в KMP Group.

Ранее в апреле сообщалось, что визовый центр Италии Almaviva откроется в Краснодаре. Пока известно только о графике работы нового офиса Almaviva — с 8:00 до 16:00. При этом, согласно сведениям инсайдеров, он может начать функционировать уже 17-18 апреля.

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Фариза Бацазова
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