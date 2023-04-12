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14:05, 12 апреля 2023Мир

Названо условие поставок оружия Украине Сербией

Политолог Бышок допустил поставки оружия Украине Сербией при затягивании конфликта

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Globallookpress.com

Сербия может начать официальные поставки оружия и военной техники Киеву, если конфликт будет сильно затянут во времени. Такое условие прямой поддержки украинской стороны официальным Белградом в разговоре с «Лентой.ру» назвал политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок.

«Теоретически это возможно. Сербия при всей ее традиционной пророссийской риторике не поддерживает Россию во всем. Она за Россию в целом, но конкретно в отношении Украины она точно нигде не высказывалась, что она поддерживает российскую военную кампанию. Этого нигде не было сказано. Более того, президент [Сербии Александр] Вучич, насколько я понимаю, выступает за переговоры», — сказал он.

Ресурсы Сербии

При этом у Сербии нет больших ресурсов, чтобы поставлять значительное количество техники Украине. Серьезно это не повлияет на обороноспособность Киева, считает Станислав Бышок.

Это скандал, который завтра забудется

Станислав Бышоккандидат политических наук

Сербия и ЕС

Поскольку Сербия входит в список стран-кандидатов на вступление в Европейский союз (ЕС), она придерживается политики объединения, отметил политолог.

«Белград поддерживает мир. Он не против и не за Киев. Официальная позиция Белграда такая, что поставки оружия затягивают конфликт. Сербия за то, чтобы конфликт решился. Но об этом говорил и президент Вучич — если конфликт будет продолжаться, мы постепенно будем обязаны свою внешнюю политику в отношении России синхронизировать с общеевропейской. То, что это случится завтра, я не уверен, но в перспективе такая история вполне возможна», — заключил он.

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15 марта 2023

Ранее Reuters со ссылкой на секретные документы Пентагона, попавшие в сеть в результате утечки, сообщило, что власти Сербии допускают поставку летальных вооружений Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Министр обороны Сербии Милош Вучевич опроверг эту информацию. «В который раз опубликована ложь, что Сербия продает оружие Украине», — сказал он. Глава ведомства назвал такие заявления попыткой дестабилизировать страну и втянуть ее в конфликт, в котором она не хочет участвовать.

Ранее президент Сербии Александр Вучич отмечал, что его страна не поставляет оружие ни Украине, ни России. Он также назвал ложными сведения об экспорте вооружения одной из сторон конфликта через Турцию.

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Мария Сметанина
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