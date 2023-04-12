Спортивный врач назвала способы сохранить здоровье суставов

Спортивный врач посоветовала проводить кардиотренировки для сохранения здоровья суставов

Спортивный врач Мелоди Грубес назвала способы сохранить здоровье суставов. Ее слова приводит Shape.

Специалист посоветовала регулярно проводить силовые и кардиотренировки. По словам Грубес, занятия спортом воздействуют на кости, стимулируя их к выработке новых клеток. «Но, если боль в мышцах или суставах не проходит, или вы чувствуете онемение, покалывание, вам трудно ходить, немедленно обратитесь к физиотерапевту или ортопеду», — добавила она.

Врач также отметила, что необходимо перейти на диету, богатую кальцием и витамином D, а, кроме того, обратить внимание на положение тела во время выполнения сидячей работы. Грубес порекомендовала сидеть, чуть облокотившись на спинку стула, согнуть бедра под углом, немного превышающим 90 градусов, и отвести ноги от туловища, чтобы колени были согнуты под большим углом.

Грубес добавила, что при необходимости врач может назначить физиотерапию для восстановления здоровья суставов. Она подчеркнула, что травмы нельзя лечить и обезболивать холодом.

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