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12:19, 12 апреля 2023Мир

МИД предупредил о новых провокациях «ослепленных ненавистью» США

Замглавы МИД Рябков призвал быть готовыми к провокациям из-за «ослепленных ненавистью» США
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Соединенные Штаты ослеплены ненавистью к России, поэтому нужно быть готовыми к новым провокациям с их стороны. Об этом предупредил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

Дипломат прокомментировал заявления представителя госдепартамента США о том, что они не хотел бы видеть российские СМИ нигде в мире. Рябков не удивлен позиции Вашингтона, который позиционирует себя в качестве «оплота прав человека и главного борца за свободу слова». Он пояснил, что в данном случае они демонстрируют не просто противоположный, а фундаментально отрицающий этот подход.

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Семен Александров
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