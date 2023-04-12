МИД предупредил о новых провокациях «ослепленных ненавистью» США

Замглавы МИД Рябков призвал быть готовыми к провокациям из-за «ослепленных ненавистью» США

Соединенные Штаты ослеплены ненавистью к России, поэтому нужно быть готовыми к новым провокациям с их стороны. Об этом предупредил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

Дипломат прокомментировал заявления представителя госдепартамента США о том, что они не хотел бы видеть российские СМИ нигде в мире. Рябков не удивлен позиции Вашингтона, который позиционирует себя в качестве «оплота прав человека и главного борца за свободу слова». Он пояснил, что в данном случае они демонстрируют не просто противоположный, а фундаментально отрицающий этот подход.