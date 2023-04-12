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13:37, 12 апреля 2023Мир

Захарова оценила нежелание Госдепа признавать преследование УПЦ на Украине

Захарова: реакция Госдепа США на преследование УПЦ на Украине является верхом цинизма

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Нежелание Госдепа США признавать преследование УПЦ на Украине является верхом цинизма. Реакцию Вашингтона прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«Верхом цинизма оказалась реакция Госдепартамента США. Мне кажется, это тот самый редкий случай, когда на комментарий представительства Госдепа обратили внимание миллионы людей по всему миру», — высказалась она, комментируя ответ замруководителя пресс-службы Госдепа Веданта Патела на вопрос о нападении Киева на каноническую УПЦ.

Ранее Ведант Патель заявил, что не обладает никакой информацией о нападении на объекты и прихожан Украинской православной церкви (УПЦ). Он добавил, что не видел никаких сообщений на эту тему, поэтому не может комментировать нападения.

10 апреля стало известно о штурме храма мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии канонической Украинской Православной церкви (УПЦ) начался в Каменец-Подольском на Украине. Храм штурмовали подростки под руководством нескольких кураторов. Полиция в происходящее не вмешивается.

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Виктория Кондратьева
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