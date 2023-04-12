Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: утечка данных говорит, что бойню на Украине устроили США и НАТО

США и НАТО устроили бойню на Украине, это доказывают слитые данные Пентагона, заявил экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон. О значении утечки документов он рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Там происходит бойня, устроенная США и НАТО», — отметил эксперт. По словам Джонсона, после обнародования секретных документов стало понятно, что высокопоставленные чиновники лгут о происходящем на Украине.

Говоря о ситуации, которая сложилась там, экс-аналитик ЦРУ указал на то, что Киев посылает на фронт граждан «с улицы», без соответствующей подготовки. Он добавил, что многих украинских солдат обучают одну неделю перед отправкой в зону боевых действий, при этом их не обеспечивают оружием или экипировкой.

7 апреля стало известно об утечке секретных документов Пентагона по украинскому конфликту. В материалах содержится информация о состоянии Вооруженных сил Украины и планах США и НАТО по укреплению украинской армии.

Также там содержались разведданные о совместной работе России и ОАЭ против спецслужб США и Великобритании и помощи Москвы и ее гражданам в обходе санкций. Кроме того, были обнародованы данные о планах Египта поставить России боеприпасы для проведения специальной военной операции на Украине.