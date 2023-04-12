Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:09, 12 апреля 2023Мир

В США объяснили значение утечки документов Пентагона для Украины

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: утечка данных говорит, что бойню на Украине устроили США и НАТО
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Al Drago / Reuters

США и НАТО устроили бойню на Украине, это доказывают слитые данные Пентагона, заявил экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон. О значении утечки документов он рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Там происходит бойня, устроенная США и НАТО», — отметил эксперт. По словам Джонсона, после обнародования секретных документов стало понятно, что высокопоставленные чиновники лгут о происходящем на Украине.

Говоря о ситуации, которая сложилась там, экс-аналитик ЦРУ указал на то, что Киев посылает на фронт граждан «с улицы», без соответствующей подготовки. Он добавил, что многих украинских солдат обучают одну неделю перед отправкой в зону боевых действий, при этом их не обеспечивают оружием или экипировкой.

7 апреля стало известно об утечке секретных документов Пентагона по украинскому конфликту. В материалах содержится информация о состоянии Вооруженных сил Украины и планах США и НАТО по укреплению украинской армии.

Также там содержались разведданные о совместной работе России и ОАЭ против спецслужб США и Великобритании и помощи Москвы и ее гражданам в обходе санкций. Кроме того, были обнародованы данные о планах Египта поставить России боеприпасы для проведения специальной военной операции на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Минцифры раскрыли детали закона о воинском учете. Когда запустят реестр призывников и как обжаловать повестку?
Штурмовые отряды «Вагнера» взяли под контроль три квартала в районе Артемовска
Истребитель НАТО заметили вблизи границы России
Российские войска уничтожили более 80 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении
Совфед одобрил закон об уголовном наказании за сбор редких грибов
Токаев призвал не спешить с переводом казахского алфавита на латиницу
Выявлены точные этапы изменений мозга подростков во время взросления
Трамп рассказал о плакавших и просивших прощения при его аресте полицейских
В «Матросской тишине» скончался осужденный за сексуальное преступление россиянин
Лолита отреагировала на подозрения в липосакции после публикации видео в белье
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.