Белый дом прокомментировал диалог США и Британии на тему утечки документов

Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: Байден и Сунак не обсуждали утечку разведданных США

Президент США Джо Байден и премьер-министр Британии Риши Сунак не обсуждали тему утечки разведданных и документов Пентагона на недавней официальной встрече в Ирландии. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время пресс-конференции в Дублине, трансляция доступна на официальном сайте.

«[Опубликованные в ходе утечки] документы не упоминались в разговоре [лидеров США и Великобритании]», — заявила пресс-секретарь. Она добавила, что сейчас причины утечки изучаются и расследуются представителями Министерства юстиции и Минобороны, и этот вопрос также обсуждается в рамках диалога Вашингтона с его союзниками.

Байден находится с официальным визитом в Ирландии с 11 апреля. Американский президент начал свой визит с административного центра Северной Ирландии — Белфаста, где совершил посадку правительственный борт США. В рамках поездки в графике также была запланирована встреча Байдена и Сунака.

Впервые об утечке секретных документов США сообщалось 7 апреля. В слитых бумагах, датированных началом марта, содержалась информация о планах НАТО по укреплению ВСУ. Позднее стало известно, что правоохранительные органы и разведка США не исключили возможность участия иностранной разведки, которая, вероятно, могла организовать эту утечку.