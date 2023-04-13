Стало известно будущее развязавшего драку в раздевалке игрока «Баварии»

Bild: «Бавария» временно отстранила Мане из-за драки после разгрома от «Манчестер Сити»

Мюнхенская «Бавария» временно отстранила форварда Садио Мане, развязавшего драку в раздевалке после поражения в Лиге чемпионов. Об этом сообщает Bild.

По информации издания, Мане признал вину, извинился перед партнерами по команде и заявил, что готов принять любое решение руководства клуба относительно его будущего. Отмечается, что в «Баварии» в качестве наказания рассматривали также назначение штрафа и разрыв контракта с нападающим, однако пришли к выводу, что не готовы расстаться с игроком.

12 апреля стало известно, что Мане подрался в раздевалке с немцем Лероем Сане после разгромного поражения от «Манчестер Сити». Мюнхенцы уступили в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов со счетом 0:3. Конфликт между футболистами начался еще на поле. Спор попал в трансляцию на 83-й минуте встречи.

Второй матч команд пройдет 19 апреля в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.