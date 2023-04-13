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15:52, 13 апреля 2023Среда обитания

Мэр российского города призвал жителей любоваться прорывом трубопровода

Мэр Воркуты призвал жителей любоваться возникшим на месте прорыва водопровода фонтаном

Кадр: телеграм-канал «Подъём»

Мэр города Воркута в Республике Коми Ярослав Шапошников призвал местных жителей не паниковать из-за прорыва трубопровода и оценить красоту фонтана, появившегося на месте происшествия. Пользователи сети сочли неуместным совет любоваться аварией, передает издание «Подъем».

В администрации города в ответ на критику заявили, что мэр говорил с иронией. «Глава Воркуты не призывал "любоваться аварией" — эта информация не соответствует действительности и не является обоснованной. Была произнесена фраза о ходе ведения ремонтных работ: "пока она (труба 800 мм) в таком "красивом" состоянии". Слово "красивом" было произнесено в контексте видеообращения, и его нужно воспринимать исключительно в кавычках», — пояснили представители органа.

Авария в Воркуте произошла утром 13 апреля. Две трубы на Усинском водоводе оказались повреждены, из-за чего была временно прекращена подача холодной воды. Сейчас специалисты устраняют поломку.

Ранее из-за прорыва трубы пострадали двое детей и сотрудник МЧС из Санкт-Петербурга. Степень полученных ими травм не уточняется.

Александра Качан
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