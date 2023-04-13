Вступление Финляндии в НАТО назвали роковой ошибкой

Evrensel назвало вступление Финляндии в НАТО роковой стратегической ошибкой

Процедура присоединения Финляндии к НАТО не прошла бы так гладко без конфликта на Украине. С таким мнением выступил журналист Юджель Оздемир в статье для издания Evrensel.

Оздемир отметил, что Запад описывает вступление Финляндии в НАТО как укрепление безопасности в Европе. Однако теперь стране грозит еще больше проблем, чем когда-либо ранее. Журналист назвал вступление Финляндии в альянс роковой стратегической ошибкой.

По мнению автора, Финляндии быстро вступила в НАТО после отмены Турцией своего вета. Присоединение страны к блоку важнее членства Швеции из-за географического положения первой. Однако со временем Турция примет вступление обеих стран в НАТО.

Сейчас Финляндия полностью зависит от НАТО и готовится к военным тратам. При конфликте Хельсинки и Москвы НАТО может подвергнуть риску свои войска, заключил автор.

4 апреля Финляндия официально стала членом НАТО. На церемонии официального вступления страны в альянс присутствовал госсекретарь США Энтони Блинкен, который принял ратифицированные другими членами альянса протоколы о присоединении государства.

