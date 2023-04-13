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09:01, 13 апреля 2023Путешествия

Пьяные пассажиры самолета учинили скандал с оскорблениями и нарвались на полицию

7NEWS: группу пьяных пассажиров сняли с рейса за нецензурные выражения в адрес попутчиков

Фото: Unsplash

Пьяные пассажиры Jetstar учинили скандал с оскорблениями в самолете и нарвались на двух полицейских. Об этом сообщает 7NEWS.

Группа из четырех человек была снята с рейса за нецензурные выражения в адрес попутчиков и членов экипажа. По словам бортпроводников, мужчины отказывались выполнять инструкции по безопасности и вели себя агрессивно.

В качестве наказания нарушителям временно запретили путешествовать с Jetstar и Qantas. «Безопасность нашего экипажа и клиентов является нашим главным приоритетом, и мы не потерпим никаких нарушений или оскорбительного поведения на наших самолетах», — заявил представитель 7NEWS.

Ранее пассажир рейса Air India затеял драку на борту самолета и оттаскал за волосы одну из стюардесс. Лайнер направлялся из Дели в Хитроу, однако из-за дебошира рейс был сорван.

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Зарина Дзагоева
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