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18:34, 13 апреля 2023Спорт

Роналду оценил отставку главного тренера «Аль-Насра»

Криштиану Роналду заявил, что ему было приятно работать с Руди Гарсией в «Аль-Насре»

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Португальский нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду оценил отставку главного тренера команды Руди Гарсии. Спортсмен высказался в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Приятно было работать с вами. Желаю вам всего наилучшего в будущем», — заявил спортсмен.

Ранее 13 апреля клуб объявил о расторжении контракта с Гарсией по обоюдному согласию сторон. Ранее сообщалось, что Роналду попросил руководство клуба уволить Гарсию. Отмечалось, что тренер испортил отношения с игроками команды, а также не оправдал ожидания владельцев команды.

Португалец перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. Контракт форварда рассчитан на два года. Его зарплата в клубе составляет 200 миллионов евро в год, что делает его самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

Ксения Курашкина
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