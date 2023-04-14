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08:00, 14 апреля 2023Ценности

В сети восхитились внешностью полной блогерши в откровенном наряде

Полная блогерша из Австралии примерила желтое бикини на камеру

Кадр: @CHUBBYRED444 / TikTok

Полная блогерша (имя и фамилия неизвестны) из Австралии примерила на камеру откровенный наряд и восхитила подписчиков в сети. Соответствующий ролик она опубликовала в своем TikTok-аккаунте, который насчитывает 54,5 тысячи подписчиков.

Известно, что инфлюэнсерша с никнеймом chubbyred444 регулярно делится публикациями, в которых демонстрирует свою фигуру с жировыми складками в области живота, ног и рук. В одном из последних видео юзерша предстала в бикини кислотно-желтого цвета, собрав волосы в два высоких хвоста. «Я чувствую себя уверенно», — заявила она.

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Ролик стал вирусным и набрал более 57 тысяч просмотров. Подписчики оценили внешний вид девушки в комментариях под постом. «Ты идеальна», «Ты великолепна, дорогая! Никогда не позволяй никому говорить тебе что-то неуместное», «Спасибо, что поделились своей красотой», — написали они.

В марте ставшая моделью плюс-сайз-блогерша Сара Остигей из Канады объяснила свою любовь к откровенной одежде. По словам юзерши, она придерживается идеи, что фэшн-индустрия должна быть открыта для людей с различными параметрами фигуры. Кроме того, Остигей отметила, что откровенные предметы гардероба помогли ей принять свое тело и научиться выражать себя.

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Екатерина Ештокина
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