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19:55, 14 апреля 2023Мир

Датского посла вызвали в МИД Турции в связи с провокацией против Корана

Посол Дании вызван в МИД Турции в связи с провокацией против Корана и турецкого флага

Фото: MehmetO / Shutterstock / Fotodom

Датский посол был вызван в МИД Турции в связи с провокацией против Корана и турецкого флага, сообщается на сайте дипведомства.

В министерстве подчеркнули, что Анкара осуждает «гнусное нападение на священную книгу», а также на турецкий флаг в Дании, которое произошло 14 апреля. Однако несмотря на предупреждения, подобные нападения происходят под прикрытием свободы слова.

«Мы продолжим инициативы на многосторонних платформах и на двусторонней основе против этого отвратительного нападения, которое является конкретным примером исламофобии и ксенофобии, которые в последнее время тревожно участились в Европе, и против подобных преступлений на почве ненависти», — отметили в ведомстве.

В конце января у консульского отдела России в Дании провели акцию по сожжению Корана, посольство осуждает ее, заявили в дипмиссии. Там считают, что это является нарушением свободы слова и демократии, а также «грубой и невежественной провокацией».

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Варвара Кошечкина
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