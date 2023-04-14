Названы регионы России с самым дешевым жильем в новостройках

РСХБ: регионом России с самым дешевым жильем в новостройках оказалась Республика Ингушетия

Лидером среди регионов России по доступности жилья в новостройках стала Республика Ингушетия. Об этом со ссылкой на исследование аналитиков РСХБ на основе данных Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС) сообщает РБК.

По информации экспертов, средняя стоимость квадратного метра в Республике Ингушетии на первичном рынке составляет 46 тысяч рублей. Вторым в списке регионов страны с самыми дешевыми новыми квартирами специалисты назвали Кабардино-Балкарскую Республику с ценником в 48 тысяч рублей за «квадрат». Замкнула тройку Республика Северная Осетия с показателем в 53 тысячи рублей за квадратный метр. В пятерку также вошли Карачаево-Черкесская и Чеченская республики, где среднюю стоимость «квадрата» оценили в 57 и 58 тысяч рублей соответственно.

В ЕИСЖС также проанализировали, где можно приобрести самое доступное жилье на первичном рынке в двух других ценовых группах — со средней ценой за квадратный метр от 60 до 100 тысяч рублей и от 100 тысяч рублей. Первое место во второй группе заняла Республика Марий Эл, где стоимость «квадрата» находится на уровне в 61 тысячу рублей. За ней следуют Псковская и Брянская области с показателями в 64 и 65 тысяч рублей соответственно. Третью группу возглавил Хабаровский край — там средний квадратный метр стоит 110 тысяч рублей. На второй строчке оказалась Республика Крым с результатом в 110,7 тысячи рублей за «квадрат», а на третьем — Республика Алтай, где размер параметра оценили в 111 тысяч рублей. В Москве, по оценке ЕИСЖС, средняя стоимость квадратного метра составила 139,7 тысячи рублей, а в Московской области — 131,7 тысячи рублей.

«Улучшение условий ипотечного кредитования в условиях стабилизации на финансовом рынке и возможное снижение ставок во второй половине года будут способствовать выходу рынка жилья на стабильные показатели, в том числе и по динамике цен», — отметил руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Дмитрий Тарасов.

В апреле аналитики ЕРЗ.РФ предрекли ценам на новостройки в России снижение. По их данным, новое жилье будет дешеветь на 5-10 процентов в городах с переизбытком предложения, при этом в большинстве остальных городов они останутся на том же уровне, что и ранее.