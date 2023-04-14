МИД России ответил на высылку сотрудников посольства в Норвегии

МИД России назвал нагнетанием враждебности высылку сотрудников посольства в Осло

Объявление 15 сотрудников российского посольства в Осло персонами нон грата является умышленным нагнетанием враждебности. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее цитирует ТАСС.

«Расцениваем это решение как умышленное нагнетание враждебности против России. Никаких конкретных претензий российским дипломатам не предъявляется», — сказала дипломат.