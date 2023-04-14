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14:49, 14 апреля 2023Мир

МИД России ответил на высылку сотрудников посольства в Норвегии

МИД России назвал нагнетанием враждебности высылку сотрудников посольства в Осло

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Объявление 15 сотрудников российского посольства в Осло персонами нон грата является умышленным нагнетанием враждебности. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее цитирует ТАСС.

«Расцениваем это решение как умышленное нагнетание враждебности против России. Никаких конкретных претензий российским дипломатам не предъявляется», — сказала дипломат.

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Глеб Бажуткин
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