Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Андрей Рублёв
Сегодня
12:00 (Мск)
Ян-Леннард Штруфф
Монте-Карло
Тулуза
Сегодня
22:00 (Мск)
Лион
Франция - Лига 1|31-й тур
Райо Вальекано
Сегодня
22:00 (Мск)
Осасуна
Испания - Примера|29-й тур
Сочи
Завтра
16:30 (Мск)
Краснодар
МИР Российская Премьер-лига|23-й тур
Урал
Завтра
16:30 (Мск)
ЦСКА
МИР Российская Премьер-лига|23-й тур
11:27, 14 апреля 2023Спорт

В Международном паралимпийском комитете ответили на вопрос о допуске россиян

Международный паралимпийский комитет примет решение по допуску россиян независимо от МОК

Фото: Julien M. Hekimian / Getty Images For Global Sport Week

В Международном паралимпийском комитете (МПК) ответили на вопрос о допуске россиян. Слова главы организации Эндрю Парсонса приводит агентство Kyodo.

«Наша позиция по России и Белоруссии не изменилась. Международный олимпийский комитет (МОК) дал рекомендацию международным спортивным организациям, но она не распространяется на паралимпийское движение», — заявили в организации. Парсонс подчеркнул, что МПК примет решение по участию россиян в Паралимпийских играх-2024 независимо от МОК.

30 марта МПК продлил отстранение российских и белорусских спортсменов. В организации уточнили, что вопрос может быть вновь рассмотрен на Генеральной ассамблее, которая соберется в третьем квартале 2023 года.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.

16 ноября 2022 года МПК приостановил членство России и Белоруссии. Уточнялось, что за это предложение проголосовали 64 члена организации, против — 39, еще 16 стран воздержались.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Шойгу заявил о приведении Тихоокеанского флота в высшую степень боеготовности
Обвиняемых в создании ОПГ 24 российских полицейских заключили под стражу
Скромный подарок от бабушки сделал подростка миллионером
Доктор Мясников развеял популярные мифы о клещах
Россиянин опрокинул чайник с кипятком на подростка в больнице
Япония запросила заседание СБ ООН из-за пуска ракеты КНДР
Белоруссия дала предварительное согласие о переводе Сапеги в Россию
Южная Корея отработает эвакуацию населения после пуска Пхеньяном новой ракеты
Массовая прогулка женщин по Москве в нижнем белье попала на видео
Белла Хадид вошла в список самых влиятельных людей мира
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.