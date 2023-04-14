В Международном паралимпийском комитете ответили на вопрос о допуске россиян

Международный паралимпийский комитет примет решение по допуску россиян независимо от МОК

В Международном паралимпийском комитете (МПК) ответили на вопрос о допуске россиян. Слова главы организации Эндрю Парсонса приводит агентство Kyodo.

«Наша позиция по России и Белоруссии не изменилась. Международный олимпийский комитет (МОК) дал рекомендацию международным спортивным организациям, но она не распространяется на паралимпийское движение», — заявили в организации. Парсонс подчеркнул, что МПК примет решение по участию россиян в Паралимпийских играх-2024 независимо от МОК.

30 марта МПК продлил отстранение российских и белорусских спортсменов. В организации уточнили, что вопрос может быть вновь рассмотрен на Генеральной ассамблее, которая соберется в третьем квартале 2023 года.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.

16 ноября 2022 года МПК приостановил членство России и Белоруссии. Уточнялось, что за это предложение проголосовали 64 члена организации, против — 39, еще 16 стран воздержались.