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18:05, 14 апреля 2023Мир

У Пригожина появились вопросы к слитым документам Пентагона

Пригожин: если бы слива документов Пентагона не было, его наверняка бы придумали

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

У основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина появились вопросы к слитым документам Пентагона, говорится в Telegram-канале «Кепка Пригожина».

«Если бы этого слива не было, его наверняка бы придумали на следующий день. Подчеркиваю, сами по себе документы не являются стратегическими и не несут никакой угрозы ВСУ после их публикации. А значит, не могут никаким образом добавить рисков ВСУ в случае их наступления», — заявил он.

Пригожин задался вопросом, почему западная коалиция берет «драматические паузы» и каждый раз переносит наступление Киева. Отмечается, что Запад приостановил анонсированное на 15 апреля наступление до летнего периода.

Впервые об утечке секретных бумаг Пентагона стало известно 7 апреля. В слитых файлах, датированных началом марта, содержалась, в частности, информация о планах НАТО по укреплению украинских войск.

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Виктория Кондратьева
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