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22:53, 15 апреля 2023Спорт

Тренер «Торпедо» высказался о назначении трех пенальти в матче со «Спартаком»

Пеп Клотет заявил, что ни в одной лиге мира не видел назначения трех пенальти за один тайм
Пеп Клотет

Пеп Клотет. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Главный тренер «Торпедо» Пеп Клотет высказался о назначении трех пенальти за один тайм в матче против «Спартака» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

«Такого не было ни в моей тренерской практике, ни в тех матчах, которые я смотрел. Ни в одной лиге мира такого не видел», — заявил специалист. Он отметил, что был зол, однако уважает судей и понимает, что они просто делают свою работу.

Ранее 15 апреля «Спартак» со счетом 2:1 обыграл «Торпедо». В первом тайме в ворота черно-белых было назначено три одиннадцатиметровых удара, из которых соперники реализовали один. Отличился Роман Зобнин.

Ранее в 23-м туре РПЛ ЦСКА на выезде победил 2:1 «Урал». «Краснодар» оказался сильнее «Сочи». Встреча завершилась со счетом 2:0.

Ксения Курашкина
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