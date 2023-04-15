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03:20, 15 апреля 2023Культура

Штраф актеру Назарову за дискредитацию армии обжаловали

Защита обжаловала назначенный судом штраф актеру Назарову за дискредитацию армии
Дмитрий Назаров

Дмитрий Назаров. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Защита обжаловала постановление суда о назначении штрафа в 50 тысяч рублей народному артисту России Дмитрию Назарову за дискредитацию российской армии. Об этом РИА Новости сообщили в Тверском суде Москвы.

«В суд поступила апелляционная жалоба», — подчеркнул источник агентства.

Оштрафовали актера Дмитрия Назарова 5 апреля. В конце марта в отношении покинувшего страну Назарова зарегистрировали административное дело за дискредитацию армии России.

В середине января худрук и директор МХТ имени Чехова Константин Хабенский подписал приказ об увольнении из театра Назарова и его супруги Ольги Васильевой.

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Юлия Мискевич
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Штраф актеру Назарову за дискредитацию армии обжаловали
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