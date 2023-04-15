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15:00, 15 апреля 2023Спорт

Российские паралимпийцы обратились в ООН из-за решения Международного комитета

Паралимпийский комитет России попросил ООН призвать МПК прекратить дискриминацию

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Паралимпийский комитет России (ПКР) обратился с открытым письмом в ООН из-за решения Международного паралимпийского комитета (МПК) не допустить отечественных спортсменов. Об этом сообщает ТАСС.

ПКР попросил ООН призвать МПК прекратить дискриминацию российских спортсменов-инвалидов по национальному признаку и ущемление их прав. По их мнению, россияне должны участвовать в международных соревнованиях и Паралимпийских играх 2024 года.

14 апреля президент МПК Эндрю Парсонс заявил, что отстранение россиян будет действовать и дальше. Он обратил внимание на то, что рекомендация Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян не распространяется на паралимпийское движение. Парсонс подчеркнул, что МПК примет решение по участию россиян в Паралимпийских играх-2024 независимо от МОК.

16 ноября 2022 года МПК приостановил членство России и Белоруссии. В марте 2023-го оно было продлено.

Анастасия Борисова
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