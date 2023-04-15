Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:07, 15 апреля 2023Мир

В конгрессе США раскрыли намерения Байдена в отношении Украины

Конгрессвумен Грин заявила о намерении главы США Байдена расширить конфликт на Украине

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден на самом деле намерен расширить военные действия между двумя ядерными державами, для чего использует украинский конфликт. Цели американского лидера в отношении Украины раскрыла в своем письме министру обороны Ллойду Остину конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. Обращение опубликовано на ее странице в Twitter.

«Присутствие Вооруженных сил Соединенных Штатов на Украине никогда не одобрялось конгрессом и демонстрирует стремление Джо Байдена расширить военные действия между двумя ядерными державами», — указала политик.

Из-за утечек секретных документов стало известно, что как минимум 100 западных военных специалистов, в том числе американских, участвуют в конфликте, отметила Грин. По ее мнению, отправка Украине оружия и помощи на миллионы долларов ставят США на грань ядерного холокоста.

Материалы по теме:
Отношения России и США стремительно ухудшаются. Сможет ли мир избежать новой гонки вооружений и ядерной войны?
Отношения России и США стремительно ухудшаются.Сможет ли мир избежать новой гонки вооружений и ядерной войны?
14 апреля 2023
Новые подробности о слитых секретных документах Пентагона. Как эта утечка повлияет на ход конфликта на Украине?
Новые подробности о слитых секретных документах Пентагона. Как эта утечка повлияет на ход конфликта на Украине?
12 апреля 2023

В заключение конгрессвумен потребовала от Пентагона предоставить конгрессу данные о точном числе американских войск на Украине.

Ранее Politico сообщило, что утекшие документы Пентагона указали на военное присутствие НАТО на Украине. Так, по данным на 23 марта, на Украине действовала как минимум одна спецгруппа с широким европейским участием. Из 97 человек в составе этого контингента США/НАТО доминирует Великобритания, направившая туда 50 представителей спецподразделений.

Об утечке секретных документов Пентагона стало известно 7 апреля. По данным The New York Times, в материалах содержится описание состояния Вооруженных сил Украины, а также информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Зеленский ввел санкции в отношении сотен россиян и компаний из России
Навка рассказала о звонке Костомарова из реанимации
Российский приграничный поселок обстреляли со стороны Украины
Самолет ООН уничтожили во время боев в аэропорту Хартума в Судане
Москвичи скупили все самые дорогие куличи по 29 тысяч рублей накануне Пасхи
Российскую туристку избили в хаммаме турецкого отеля из-за национальности
Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о брошенных телах украинских солдат в Артемовске
Зеленский поговорил с Макроном
Водитель фургона набросился на пешехода с монтировкой и попал на видео
Авербух прокомментировал введенные против него санкции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.