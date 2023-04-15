В конгрессе США раскрыли намерения Байдена в отношении Украины

Конгрессвумен Грин заявила о намерении главы США Байдена расширить конфликт на Украине

Президент США Джо Байден на самом деле намерен расширить военные действия между двумя ядерными державами, для чего использует украинский конфликт. Цели американского лидера в отношении Украины раскрыла в своем письме министру обороны Ллойду Остину конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. Обращение опубликовано на ее странице в Twitter.

«Присутствие Вооруженных сил Соединенных Штатов на Украине никогда не одобрялось конгрессом и демонстрирует стремление Джо Байдена расширить военные действия между двумя ядерными державами», — указала политик.

Из-за утечек секретных документов стало известно, что как минимум 100 западных военных специалистов, в том числе американских, участвуют в конфликте, отметила Грин. По ее мнению, отправка Украине оружия и помощи на миллионы долларов ставят США на грань ядерного холокоста.

В заключение конгрессвумен потребовала от Пентагона предоставить конгрессу данные о точном числе американских войск на Украине.

Ранее Politico сообщило, что утекшие документы Пентагона указали на военное присутствие НАТО на Украине. Так, по данным на 23 марта, на Украине действовала как минимум одна спецгруппа с широким европейским участием. Из 97 человек в составе этого контингента США/НАТО доминирует Великобритания, направившая туда 50 представителей спецподразделений.

Об утечке секретных документов Пентагона стало известно 7 апреля. По данным The New York Times, в материалах содержится описание состояния Вооруженных сил Украины, а также информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии.