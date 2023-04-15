ТАСС: СК отказался возбуждать дело против Собчак о распространении фейков о госвласти

Следственный комитет (СК) России отказался возбуждать уголовное дело против журналистки Ксении Собчак по материалам полиции, усмотревшей в ее действиях распространение фейков о государственной власти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

По словам собеседника агентства, следствие вынесло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Собчак.

О том, что полиция усмотрела в действиях Собчак распространение фейков стало известно 3 октября прошлого года. Материалы в отношении ведущей были направлены в СК.

О том, что Собчак вызвали на допрос в полицию, сообщалось в сентябре. Журналистка стала свидетелем по делу режиссера Виталия Манского, в действиях которого его коллега Никита Михалков усмотрел клевету. Перед этим Манский в интервью Собчак обвинил Михалкова в воровстве бюджетных средств, выделяемых государством на организацию Московского международного кинофестиваля. На допросе Собчак заявила, что никогда заранее не обсуждает вопросы с гостями, а их ответы публикует без цензуры.