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04:30, 15 апреля 2023Силовые структуры

СК отказался возбуждать дело против Собчак о распространении фейков

ТАСС: СК отказался возбуждать дело против Собчак о распространении фейков о госвласти
Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press

Следственный комитет (СК) России отказался возбуждать уголовное дело против журналистки Ксении Собчак по материалам полиции, усмотревшей в ее действиях распространение фейков о государственной власти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

По словам собеседника агентства, следствие вынесло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Собчак.

О том, что полиция усмотрела в действиях Собчак распространение фейков стало известно 3 октября прошлого года. Материалы в отношении ведущей были направлены в СК.

О том, что Собчак вызвали на допрос в полицию, сообщалось в сентябре. Журналистка стала свидетелем по делу режиссера Виталия Манского, в действиях которого его коллега Никита Михалков усмотрел клевету. Перед этим Манский в интервью Собчак обвинил Михалкова в воровстве бюджетных средств, выделяемых государством на организацию Московского международного кинофестиваля. На допросе Собчак заявила, что никогда заранее не обсуждает вопросы с гостями, а их ответы публикует без цензуры.

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Марина Совина
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