Space X испытает сверхтяжелую ракету

Американская компания Space X планирует испытать сверхтяжелую ракету 17 апреля

Американская компания Space X планирует в понедельник, 17 апреля, испытать сверхтяжелую ракету. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.

«Первые летные испытания полностью интегрированного космического корабля и сверхтяжелой ракеты намечены на понедельник, 17 апреля», — говорится в сообщении. Отмечается, что запуск состоится со стартовой площадки в штате Техас.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что в 2024 году госкорпорации намерена возобновить создание сверхтяжелой ракеты космического назначения. «У нас есть поручение президента. Программа как проект уже сверстана, разослана на согласование. У нас следующий год — дедлайн, мы уже должны приступить к проектированию», — сказал руководитель.

В августе сообщалось, что SpaceX прошла сертификацию Космических сил США и получила разрешение на использование ускорителей для ракеты Falcon Heavy с целью запуска сверхсекретных спутников-шпионов.

