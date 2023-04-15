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01:46, 15 апреля 2023Наука и техника

Space X испытает сверхтяжелую ракету

Американская компания Space X планирует испытать сверхтяжелую ракету 17 апреля

Фото: @SpaceX

Американская компания Space X планирует в понедельник, 17 апреля, испытать сверхтяжелую ракету. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.

«Первые летные испытания полностью интегрированного космического корабля и сверхтяжелой ракеты намечены на понедельник, 17 апреля», — говорится в сообщении. Отмечается, что запуск состоится со стартовой площадки в штате Техас.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что в 2024 году госкорпорации намерена возобновить создание сверхтяжелой ракеты космического назначения. «У нас есть поручение президента. Программа как проект уже сверстана, разослана на согласование. У нас следующий год — дедлайн, мы уже должны приступить к проектированию», — сказал руководитель.

В августе сообщалось, что SpaceX прошла сертификацию Космических сил США и получила разрешение на использование ускорителей для ракеты Falcon Heavy с целью запуска сверхсекретных спутников-шпионов.

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Марина Совина
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