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12:23, 15 апреля 2023Спорт

Тренер рассказал о пользе животного фитнеса для похудения

Тренер Денис Соломин рассказал, что тренировки animal flow помогают при похудении

Фото: Unsplash

Фитнес-эксперт и специалист по осанке Денис Соломин рассказал о пользе животного фитнеса (animal flow) для похудения. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Соломин рассказал, что animal flow — это методика тренировок, основанная на движениях на четвереньках и задействующая все группы мышц. Структура методики подразумевает цепочку последовательных движений друг за другом с органичными переходами, но с достаточно интенсивной физической нагрузкой.

По мнению тренера, при выполнении этой тренировки особенно активно работает пресс. Он подчеркнул, что animal flow позволяет вернуть утраченные навыки, которые человек теряет при малоподвижном и сидячем образах жизни.

14 апреля доктор медицинских наук, фитнес-эксперт Келли Макгонигал объяснила благоприятное влияние тренировок на устойчивость к стрессу. Она рассказала, что занятия спортом помогают добавлять новые нейроны в гиппокамп или увеличивать структурную целостность связей между разными частями вашего мозга.

Анастасия Борисова
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