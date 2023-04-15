В Министерстве спорта Украины объяснили запрет на соревнования с россиянами

В Министерстве спорта Украины назвали запрет на соревнования с россиянами плохим решением

Заместитель министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный объяснил запрет для местных атлетов на соревнования с россиянами и белорусами. Его слова приводит Reuters.

Бедный заявил, что в данной ситуации нет верного выхода, и назвал решение плохим. «Мы были вынуждены выбирать между несколькими плохими решениями», — подчеркнул представитель ведомства.

14 апреля Минспорта Украины запретило украинским атлетам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами. В ответ на это Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что украинское правительство не вправе решать, какие спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. Решение об участии представителей этих стран в Олимпийских играх 2024 года до сих пор не принято.